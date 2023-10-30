Українські військові в Німеччині почали навчання на комплексах PATRIOT

61 український військовий відправився на навчання до Німеччини.

Українські військові в Німеччині продовжили навчання на комплексах протиповітряної оборони PATRIOT.

Про це повідомили в пресслужбі Військово-повітряних сил Німеччини.

“Наша підтримка України продовжується. Сьогодні розпочинається черговий тренінг PATRIOT. 61 українській військовий та 10 перекладачів розпочинають свій багатотижневий курс навчання”, - повідомили в ВПС.

Нагадаємо, що Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги. Зокрема, наші захисники отримають військову техніку, боєприпаси, БпЛА, амуніцію та інше озброєння.

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