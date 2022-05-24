"В нього кілька важких хвороб, одна з яких онкологія": в Міноборони розповіли, коли може померти Путін

"В нього кілька важких хвороб, одна з яких онкологія": в Міноборони розповіли, коли може померти Путін

З онкологією та ще декількома важкими хворобами очільник країни-агресора Путін може прожити ще кілька років.

Про це в інтерв’ю “Українській правді” розповів Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

"Так, ми повністю підтверджуємо інформацію, що у Путіна рак. В нього кілька важких хвороб, одна з яких онкологія. Але сподіватися на те, що Путін загине завтра, не варто. У нього, як мінімум, кілька років ще є. Подобається це нам чи ні, але це правда", - сказав Кирило Буданов.

Він також додав, що Путін розгублений, тому значно скоротив доступ до себе. Крім того, в різні періоди він замислювався над обранням наступника.

"Таких людей вже було кілька. Дивлячись на певні маніакальні синдроми у нього, ймовірніше за все, він боїться серйозно готувати наступника, розуміючи, що під час підготовки цей наступник може захотіти сісти в крісло трохи раніше, ніж захоче сам Путін. Тому він тримає всіх на певній дистанції", - підкреслив Начальник Головного управління розвідки.

Нагадаємо, що в Офісі президента відреагували на кулуарні розмови у Давосі про поступки Путіну та завершення війни.

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