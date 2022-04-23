"В нього є велика місія від Бога": Зеленський очікує на допомогу Папи Римського

"В нього є велика місія від Бога": Зеленський очікує на допомогу Папи Римського

Україна зверталась до Папи Римського з проханням спробувати розблокувати гуманітарні коридори до Маріуполя та підтримати громадян на Сході.

Президент України Володимир Зеленський хоче, щоб Папа Римський приїхав та підтримав наших людей на Сході.

Про це він заявив 23 квітня на пресконференції у Київському метрополітені, на яку зібралися українські та іноземні журналісти.

"Я дуже хотів, щоб він спробував розблокувати гуманітарні коридори до Маріуполя. Саме з таким проханням ми звертались до нього і є ті чи інші сигнали. Рано говорити, але ми очікуємо на нього. В нього є велика місія від Бога, йому довіряє велика кількість людей", - сказав він.

Нагадаємо, командир 36-ї окремої бригади морської піхоти майор Сергій Волина написав листа Папі Франциску, аби той допоміг врятувати людей з Маріуполя.

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