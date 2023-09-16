В обхід РФ: Україна відправила вже п'яте судно після розриву "зернової угоди"

З України вийшло вже п'яте судно з агропродукцією та металом після того, як Росія розірвала "зернову угоду", чорноморські порти працюють без неї.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков написав у Мережі.

Вантажі з агропродукцією вирушили до Африки та Азії.

"Суховантаж PUMA залишив порт Одеси з 30 тисячами тонн ріпаку та металу. Це п'яте судно, яке скористалося тимчасовим евакуаційним коридором із чорноморських портів України", – зазначив він.

"Зернова угода"

Після виходу із "зернової угоди" у середині липня країна-агресорка Росія завдала 118 ударів по українських портах. Окупанти пошкодили або знищили третину портової інфраструктури.

У четвер, 14 вересня, парламент Болгарії проголосував за зняття заборони на імпорт зерна з України від 15 вересня.

Російська Федерація повернеться до "зернової угоди" тоді, коли будуть виконані деякі умови. Зокрема, йдеться про виведення її сільськогосподарської продукції на світові ринки.

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