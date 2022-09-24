В обміні полонених захисників "Азовсталі" брав участь російський мільярдер Абрамович – Подоляк

В обміні полонених захисників "Азовсталі" брав участь російський мільярдер Роман Абрамович.

Цю інформацію "24 каналу" підтвердив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, російський мільярдер певним чином дозволяв вести об'єктивну розмову між двома сторонами.

Подоляк зазначив, що Абрамович брав участь як модератор процесу.

"Тобто він те ж саме робив, що на перших турах переговорного політичного процесу", – сказав радник голови Офісу президента.

Радник голови ОП зауважив, що, оскільки переговорний процес ще триває, то ролі конкретної людини в ньому не варто називати. Це стосується, зокрема, й Абрамовича.

"Ви ж бачите, що до моменту обміну взагалі нам вдалося зробити так, що про цей переговорний процес не було ані слова. Тому це можна було довести до фіналу", – наголосив він.

Адже, як пояснив радник голови Офісу президента, якби почали розповідати щось за тиждень чи за день до обміну, то у Росії почалися б якісь протестні виходи й можна було заблокувати цей переговорний процес.

"Тому варто дочекатися фіналу, а потім уже можна буде говорити про функції тієї чи іншої людини у переговорному процесі", - додав Подоляк.

Нагадаємо, Україна і Росія провели масштабний обмін полоненими. З російського полону були визволені 215 осіб, серед яких 108 бійців "Азову" і 10 іноземних добровольців. У відповідь Україна звільнила 55 окупантів і кума Володимира Путіна Віктора Медведчука.

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