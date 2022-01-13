В ОБСЄ виступили за продовження мандату моніторингової місії в Україні після 31 березня

В ОБСЄ виступили за продовження мандату моніторингової місії в Україні після 31 березня

Рау висловив підтримку Мінським домовленостям.

Чинний голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау висловив підтримку Мінським домовленостям для припинення війни на Донбасі та необхідність продовження мандату Спеціальної моніторингової місії (СММ) після 31 березня.

Про це він заявив на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, коли представляв пріоритети польського головування в організації у 2022 році, передає "УНІАН".

"Я цілком переконаний, шо ми повинні діяти узгоджено для продовження мандату СММ після 31 березня. Більше того, СММ повинна мати можливість повноцінно і ефективно виконувати свій мандат по всій території України", - заявив Рау.

Він також наголосив, що ОБСЄ має зосередитися на мирному врегулюванні конфлікту в Україні.

"Ми повинні зосереджувати увагу на мирному врегулюванні конфлікту в Україні і довкола неї у відповідності з Мінськими домовленостями і з повною повагою до суверенітету, територіальної цілісності і єдності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - зазначив Рау.

Слід зауважити, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні - це місія неозброєних цивільних спостерігачів ОБСЄ, яка тимчасово проводить моніторинг та звітує про ситуацію з дотримання прав людини та гуманітарну ситуацію як у зоні конфлікту на Донбасі, так і по всій території України. Метою роботи СММ - є збір інформації, спостереження, встановлення фактів і звітування про ситуацію з безпекою по всій Україні.

Нагадаємо, Польща від 1 січня перейняла від Швеції головування в ОБСЄ.

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