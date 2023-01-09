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В Очакові на Миколаївщині пролунали потужні вибухи: пошкоджено лікарню, є поранені

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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298
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В Очакові на Миколаївщині пролунали потужні вибухи: пошкоджено лікарню, є поранені

Фото: Управління ДСНС у Миколаєвській області

Окупанти пошкодили лікарню.

У понеділок, 9 січня, в Очакові Миколаївської області пролунали потужні вибухи

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. 

Голова Миколаївської ОВА зазначив, що Очаків перебуває під обстрілом російських терористів. Через це окупанти пошкодили лікарню - там вибиті вікна та двері. На території медичного закладу немає потерпілих. 

Проте до медиків надійшло вже 5 звернень щодо постраждалих через обстріл. 

Нагадаємо, 1 січня російські окупанти за добу обстріляли Миколаїв, Очаківську та Куцурубську громади. У результаті обстрілу РФ було зруйновано два житлові будинки, пошкоджено ще 12 житлових будинків та три навчальні заклади.

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Дата публікації
Перегляди
298
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