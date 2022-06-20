Фото: Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області

В Очакові загинула людина, а в селі Червоне згоріло поле з пшеницею: окупанти обстріляли Миколаївщину

В Очакові загинула людина, а в селі Червоне згоріло поле з пшеницею: окупанти обстріляли Миколаївщину

В Очакові від ворожих обстрілів загинула людина, ще двоє поранені.

Через обстріли пошкоджені декілька будівель.

Про це повідомила пресслужба облдержадміністрації у Facebook.

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"У Миколаївському районі 19 червня о 15:35 зафіксовано обстріли міста Очаків. Внаслідок чого одна людина загинула, дві зазнали поранення. Пошкоджено житлові будинки", - йдеться у повідомленні.

Також у другій половині дня були обстріли в селі Галицинове Галицинівської громади, частково зруйновано житлові будинки. Потерпілих немає. Ворожих обстрілів зазнало й село Лупареве.

Крім того, внаслідок обстрілів села Червоне Воскресенської громади припинилася подача енерго- та водопостачання, зайнялося поле з озимою пшеницею.

Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Раніше повідомлялося, що на південному фронті російські військові продовжують оборонятися на зайнятому рубежі.

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