В Очакові загинула людина, а в селі Червоне згоріло поле з пшеницею: окупанти обстріляли Миколаївщину

В Очакові від ворожих обстрілів загинула людина, ще двоє поранені.
Через обстріли пошкоджені декілька будівель.
Про це повідомила пресслужба облдержадміністрації у Facebook.
"У Миколаївському районі 19 червня о 15:35 зафіксовано обстріли міста Очаків. Внаслідок чого одна людина загинула, дві зазнали поранення. Пошкоджено житлові будинки", - йдеться у повідомленні.
Також у другій половині дня були обстріли в селі Галицинове Галицинівської громади, частково зруйновано житлові будинки. Потерпілих немає. Ворожих обстрілів зазнало й село Лупареве.
Крім того, внаслідок обстрілів села Червоне Воскресенської громади припинилася подача енерго- та водопостачання, зайнялося поле з озимою пшеницею.
Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.
Раніше повідомлялося, що на південному фронті російські військові продовжують оборонятися на зайнятому рубежі.
Читайте також: