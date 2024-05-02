В очікуванні допомоги США: окупанти повільно, але впевнено наступають, а ЗСУ змушені економити снаряди

Артилеристи Сил оборони, які завдають ударів по ворогу на сході Донеччини, спостерігають, як армія РФ повільно, але впевнено просувається вперед упродовж останніх тижнів. ЗСУ хотіли б зробити більше для того, аби зупинити загарбників, але вони не мають снарядів, необхідних для відбиття атак Росії.

Про це пише Reuters.

"Якщо порівнювати з початком (повномасштабного вторгнення), коли ми випускали до 100 снарядів на день, то зараз, коли ми випускаємо 30 снарядів, це розкіш", – зазначив командир гармати 148-ї окремої артилерійської бригади Олександр Козаченко в інтерв'ю виданню.

Такі самі підрозділи, як і цей, досі чекають на нове постачання боєприпасів після того, як минулого тижня було схвалено новий пакет допомоги від США сумою 61 млрд доларів.

Нині РФ має набагато більшу вогневу силу та поступово просувається навколо Авдіївки після того, як окупувала її в лютому. Також російські окупанти просуваються і на захід від Бахмута, який вони захопили у 2023 році, зазначає Reuters.

Водночас українські воїни, які перебувають на позиції, розташованій приблизно за вісім кілометрів від фронту, зазначають, що не знають, коли чекати на нові обстріли. Рядовий Ігор Бойчак сказав, що він та його побратими розраховують на те, що військові, які перебувають далі за лінією фронту, зможуть привезти більше боєприпасів.

"Якщо привезуть хорошу кількість, це означає, що хтось десь прихопив трохи більше для нас, щоб ми могли трохи більше стріляти", – пояснив він та додав, що постачання снарядів до його підрозділу стало трохи кращим від початку року.

Бійці, які перебувають на одній із позицій, кажуть, що Росія обстрілює їх постійно, а самі атаки є неочікуваними.

"У нас може бути спокійна ніч і ми просто спостерігаємо, а може бути, що ми біжимо до гармати 15-20 разів. І те ж саме вдень", – розповів Бойчак.

За словами солдатів, російські дрони є постійною загрозою, а через нестачу людського ресурсу на фронті військових немає кому замінити, через що вони почуваються втомленими.

"Я хотів би поїхати хоча б на тиждень і відпочити, але ми продовжуємо працювати стільки, скільки потрібно", – підкреслив Бойчак.

Своєю чергою командир батальйону тієї ж бригади на умовах анонімності заявив, що невеликі тактичні успіхи РФ ще не означають значної стратегічної переваги. Проте він визнав, що Росія може кинути в бій набагато більше військ, ніж Україна, намагаючись перехопити ініціативу.

"Втратити цілу роту за один день – це для них ніщо", – запевнив командир.

Нагадаємо, американський генерал розповів, коли закінчиться війна в Україні.

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