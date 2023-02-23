В очікуванні “резервної армії”: військовий аналітик спрогнозував, коли і якими силами розпочнеться контрнаступ ЗСУ

Військові підрозділи, які ведуть оборонну операцію, виснажені, тому їх недоцільно використовувати для контрнаступу на ворожі позиції.

Українська армія упродовж березня отримуватиме зброю та техніку від західних партнерів і саме з її допомогою новостворені підрозділи “резервної армії” зможуть перейти у контрнаступ у протистоянні російській агресії.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в інтерв’ю ТСН.ua.

За його словами, контрнаступ розпочнеться не так швидко, як би нам того хотілося.

“Давайте згадаємо завдання президента Зеленського, коли в січні він постановив створити додаткову резервну армію. Я думаю, що саме ця резервна армія і буде здійснювати контрнаступ. Ми не будемо змішувати ті війська, які сьогодні ведуть оборонну операцію, тому що вони виснажені, потребують доукомплектування, а деякі частини потребують переформування в зв’язку з втратами, бо це війна”, - зауважив він.

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На думку Олега Жданова, військова техніка радянських зразків, яку передають західні партнери України, скоріш за все, буде спрямована на підтримку військ, які ведуть оборону.

“Решта західної техніки піде в ті нові бригади, які ми сьогодні формуємо. Ми сподіваємося отримати до кінця березня те, що нам пообіцяли. А квітень присвятимо бойовому залагодженню та підготовці цих бригад. Тому ми можемо розраховувати на контрнаступ приблизно в другій половині весни чи ближче до літа”, - спрогнозував військовий аналітик.

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