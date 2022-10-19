В очікування контрнаступу ЗСУ окупанти на тиждень закривають в’їзд на Херсонщину

Сальдо запевняє у нібито достатності сил, щоб відбити контрнаступ ЗСУ.

Колаборант російських окупантів Володимир Сальдо повідомив 19 жовтня, що в'їзд для цивільних до Херсонської області закривається на сім днів.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Сальдо також повідомив, що усі підрозділи та "адміністрація" Херсонської області переїжджають на лівобережжя Дніпра.

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Колаборант зізнався в очікування контрнаступу українських військових, проте запевнив у достатності сил для його відбиття. "Здавати" Херсон ніхто не планує, сказав Сальдо.

Він також повідомив, що близько 40% жителів Херсона та області вже залишили регіон. Людей нібито поселитимуть до пансіонатів та готелів на берегах Чорного та Азовського морів.

Окупанти тікають з Херсонщини

Сальдо 18 жовтня оголосив про переміщення цивільного населення на лівий берег Дніпра через так звану небезпеку затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС. Окупанти вигадали, що відповідний "теракт" планують ЗСУ.

Того ж дня новоспечений командувач війною РФ проти України генерал Сергій Суровікін визнав, що ситуація під Херсоном є "непростою" та попередив про можливість ухвалення "непростих рішень".

За припущеннями мера Мелітополя Івана Федорова, росіяни готують примусову депортацію з Херсона, бо хочуть заселити місто лояльними до РФ жителями.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович сказав, що окупанти можуть піти з правого берега Дніпра, але вцілілі там війська можуть бути кинуті у новий наступ на Київ або перекинуті на Донецький напрямок.

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