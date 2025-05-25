В ОДА показали наслідки російського удару по Чернігівщині (фото)

Наслідки атаки на Чернігівщину / © t.me/chernigivskaODA

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У ніч проти 25 травня російські війська здійснили чергову атаку на Чернігівську область, застосувавши як безпілотники, так і ракетне озброєння. Протягом доби зафіксовано 21 обстріл — пролунало щонайменше 47 вибухів.

Про це повідомили у пресслужбі Чернігівської обласної державної адміністрації у Telegram.

Під вогнем опинилися 14 населених пунктів у межах восьми територіальних громад. Ураження зазнали околиці Чернігова, а також території Чернігівського, Ніжинського та Корюківського районів.

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Унаслідок влучань зайнялися складські приміщення, нежитлові будівлі та ангар із вугіллям. До гасіння оперативно залучили підрозділи ДСНС, які швидко локалізували вогонь.

Станом на ранок інформація про постраждалих не надходила. Усі відповідні служби продовжують обстеження пошкоджених об’єктів та територій.

Місцева влада закликає громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та дотримуватись правил безпеки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ніч проти 25 травня російські війська знову здійснили потужний ракетно-дроновий удар по території України. Вогонь прийшов на Київ, Київську область, Хмельниччину, Житомирщину, Харків, Тернопіль, Миколаїв, Суми та Конотоп. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі. Триває ліквідація наслідків, фіксуються руйнування житлових і цивільних об’єктів.

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