В Одесі ліквідовано пожежу в багатоповерхівці, що сталася внаслідок ворожого обстрілу, кількість загиблих зросла

В Одесі ліквідовано пожежу в багатоповерхівці, що сталася внаслідок ворожого обстрілу, кількість загиблих зросла

23 квітня близько 14:35 у Київському районі Одеси внаслідок ворожого обстрілу сталося влучання боєприпасу в шістнадцятиповерховий житловий будинок з подальшим загоранням квартир на 4 та 5 поверхах. На даний час відомо про загибель 6 осіб, з яких 1 дитина, постраждало 18 осіб.

В Одесі внаслідок ворожого обстрілу сталося влучання боєприпасу в шістнадцятиповерховий житловий будинок з подальшим загоранням квартир на 4 та 5 поверхах. О 15:54 пожежу локалізовано на площі 220 м кв. Близько 17:00 – ліквідовано.

Про це повідомляє ДСНС України.

"На даний час відомо про загибель 6 осіб, з яких 1 дитина, постраждало 18 осіб. З-під завалів врятовано 2 особи, евакуйовано 86 мешканців. Від ДСНС залучено 96 рятувальників та 18 одиниць техніки. Роботи тривають", - йдеться в повідомленні.

Тим часом мер Одеси Геннадій Труханов приїхав до поранених одеситів, які постраждали від ракетного обстрілу.

Наразі у міських лікарнях перебуває 8 осіб, усім надається необхідна медична допомога.

Фото: t.me/trukhanovodessa/555

"Ракети окупантів вдарили по мирній Одесі, яка готувалася до Світлого Христового Воскресіння. Ці нелюди дадуть відповідь за все. На нашому боці – справедливість та майбутня перемога", - сказав Труханов.

Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що мета сьогоднішніх ракетних ударів по Одесі — це терор з боку російських загарбників. Очільник МЗС заклика визнати Росію спонсором тероризму і поводитися з нею відповідно.

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