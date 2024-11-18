В Одесі балістика влучила у житловий будинок: 8 людей загинуло, є поранені

У понеділок вранці, 18 листопада, російські війська атакували Одесу балістикою, внаслідок удару сталося влучання в багатоповерхівку.

Про це повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.

"Російські терористи здійснили ракетну атаку на Одесу. Є жертви та поранені", - розповів він про наслідки.

За його словами, в наслідок обстрілу пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки.

Росіяни вдарили по Одесі балістикою: є жертви та поранені

Оновлено: Голова Одеської ОДА Олег Кіпер повідомив, що ворог підступно спрямував ракету у житлову забудову, зокрема район ділової активності. За його словами, внаслідок удару загинуло 8 людей, 18 отримали поранення, серед постраждалих є одна дитина. Четверо людей перебувають у важкому стані.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що росіяни цілеспрямовано вбили людей, вражаючи цивільну інфраструктуру, а омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що удар припав на житлові будинки.

"Вчора - Суми. Сьогодні - Одеса. Вже відомо про загиблих та поранених. Висловлюю щирі співчуття рідним", - написав Лубінець.

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, які наслідки.

Окрім того, повідомляється, що ще одна ракета не розірвалася, вона просто в будівлі навчального закладу.

Нагадаємо, увечері в неділю, 17 листопада, російські окупанти влучили в багатоповерхівку у місті Суми. . В наслідок ракетного удару по багатоповерховому будинку загинуло 11 людей. Серед загиблих двоє дітей – 9-річний хлопчик та 14-річна дівчинка. Постраждали 89 людей, включаючи 11 дітей.

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