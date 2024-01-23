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В Одесі черговий скандал з ТЦК: чоловіків силою витягали з автобусів – відео

В Одесі черговий скандал з ТЦК: чоловіків силою витягали з автобусів – відео

В Одесі черговий скандал з ТЦК: чоловіків силою витягали з автобусів – відео

Представники ТЦК в одеській маршрутці / Фото: скриншот

В Одесі співробітники ТЦК силою витягали чоловіків із маршруток.

В Одесі знову спалахнув скандал із представниками військкоматів. У Мережі поширили відео, як чоловіків силою витягали з автобусів. 

На кадрах видно, як військкоми намагаються витягнути чоловіка із маршрутки силою. На його захист намагається стати одна з пасажирок: "Що ви робите, хлопці, ну совість у вас є людська!", - каже жінка.

"Викликайте поліцію!"  - просить чоловік свідків. 

При цьому співробітники ТЦК забороняють знімати свої дії: "Не знімай, бо зараз з нами поїдеш!" - заявив чоловік у формі.

На іншому відео видно, як представники ТЦК та СП примусов витягують чоловіка із автобуса. 

"Мені на роботу треба їхати", - намагався пояснити чоловік.

Нагадаємо, в Одесі ТЦК знімає чоловіків з маршруток і "пакує" до бусів – ексклюзив ТСН.ua.

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