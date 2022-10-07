В Одесі до 15 років в'язниці засудили "Професора", який створив мережу російської ФСБ

В Україні до 15 років в’язниці засудили організатора міжрегіональної агентурної мережі ФСБ Росії.

Організатор міжрегіональної агентурної мережі російської ФСБ з псевдонімом “Професор” отримав 15 років в’язниці. Мешканець Одеси був завербований агентами РФ та перейшов на сторону окупантів.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

“Професора” затримали правоохоронці ще у серпні під час того, як той проводив розвідку навколо Одеської військової адміністрації. З окупантами він співпрацював від початку повномасштабного вторгення РФ.

“Він став резидентом фсб, який підшукував у інших регіонах потенційну агентуру, готову виконувати завдання зі збору інформації та корегування вогню. Доведено, що діючи в інтересах ворожої спецслужби, він організував збір інформації щодо дислокації центрів прийняття рішень, військових і стратегічних об’єктів по всій Україні, зокрема в Одесі”, - наголосили в пресслужбі СБУ.

Згодом Приморський суд Одеси визнав чоловіка винним у державній зраді. Йому призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що нещодавно в Одесі затримали ще одних зрадників, які на балконі багатоповерхівки повісили прапор РФ та проголошували, що начебто це російське місто.

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