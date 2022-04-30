В Одесі готуються до затяжної комендантської години і захоплюються роботою нового ППО від партнерів

В Одесі готуються до затяжної комендантської години і захоплюються роботою нового ППО від партнерів

Посилили протиповітряну оборону та готуються до затяжної комендантської години - в Одесі до річниці трагедії 2 травня впроваджують заборону на рух у місті.

Усе, аби уникнути провокацій із боку ворога, який може вдарити по масовому скупченню людей. Бо в Одесі останні дні неспокійні і цієї ночі містяни чули потужні вибухи, йдеться в ТСН.

Але як жартують одесити, ці вибухи - заспокійливі, бо вночі працювала українська ППО. Напередодні на бойове чергування саме заступило нове устаткування, яке Україні надали іноземні партнери. Тож одеське небо тепер охороняється ще краще і це дає надію, адже обстріли почастішали.

Останні дні росіяни обстрілюють і Одещину, і усю країну з підводних човнів крилатими ракетами «Калібр». Тож українські військові розмірковують над тим, як стати на заваді цим обстрілам. Напередодні артилеристи провели стрільби-тренування по морській частині, натякаючи ворогові, що будь-яка висадка десанту закінчиться зустріччю з затонулим крейсером "Москва".

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Щодо затяжної комендантської години - її вводять на півтори доби від 10 вечора 1 травня - до 5 ранку 3 травня. В цей час рух громадський транспорт в Одесі працюватиме лише для працівників стратегічних підприємств, повністю зупиняться авто та залізничний вокзали. Все аби уникнути провокацій на річницю трагедії. Саме спецслужби Росії спровокували події, які призвели до чисельних жертв 2 травня 2014 року.

Така затяжна година в Одесі вже була 10 квітня, тож для містян це не дивина. Їх закликають не вірити фейкам і підготуватися до півторадобового перебування в своїх домівках.

В Одесі посилили ППО та готуються до затяжної комендантської години

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