"В Одесі ніхто не захищений": Росія перетворює Чорне море на смертельну пастку — BBC

Війна в Чорному морі (ілюстративне фото)

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Росія посилює атаки на українські порти та цивільні судна у Чорному морі, намагаючись обмежити торговельні зв’язки України із зовнішнім світом. Під загрозою опиняються не лише моряки й портовики, а й мешканці прибережних районів.

Про це йдеться у матеріалі BBC.

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Працівниця одного з портів Одеси Світлана Гальченко розповіла, що під час російського ракетного удару загинули її напарник-крановик і водій. Сама жінка дістала поранення, а уламки досі залишаються в її нозі та спині.

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Попри це вона продовжує працювати. За її словами, останні тижні стали особливо важкими через постійні повітряні тривоги, атаки дронів і ракетні удари.

Атаки на порти почастішали

За даними української портової адміністрації, у липні Росія здійснила 57 атак на цивільні судна, з яких 22 сталися безпосередньо в морі. Ще 67 ударів припали на портову інфраструктуру.

Одним із найсмертоносніших став удар по турецькому вантажному судну Golden Leo 19 липня. За наведеними у матеріалі даними, загинули дев’ятеро членів екіпажу з Індії та Сирії, а також український лоцман. Судно, яке перевозило українську кукурудзу, згодом затонуло біля узбережжя Одеси.

У Lloyd’s List зазначили, що Чорне море нині може бути одним із найнебезпечніших районів світу для торговельного судноплавства. Липень став найсмертоноснішим місяцем для моряків від початку повномасштабного вторгнення.

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Працівники не встигають дістатися укриття

Голова Профспілки працівників морського транспорту України Олег Григорюк заявив, що частина портовиків вважає роботу в портах небезпечнішою, ніж перебування на передовій.

Через близькість окупованого Криму час між запуском ракети та її підльотом може бути критично коротким. За словами Григорюка, працівнику крана потрібно близько трьох із половиною хвилин, щоб спуститися та дістатися укриття, тоді як ракета може долетіти значно швидше.

Журналісти BBC під час відвідування одного з портів регіону побачили майже порожні причали, нерухомі крани та пошкоджені вантажні судна. Назву об’єкта не розкрили з міркувань безпеки.

Один із керівників порту повідомив, що через загрози підприємство іноді змушене призупиняти роботу на 15 годин на добу. Формально порти залишаються відкритими, однак багато судновласників не готові ризикувати.

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Україна втрачає можливості експортувати зерно

Співвласник одного з найбільших портів регіону Андрій Ставніцер заявив, що удари фактично зупинили частину ланцюгів постачання.

Особливо небезпечною ситуація є під час збору врожаю. Українським аграріям необхідно швидко продати зерно, щоб отримати кошти для наступного виробничого циклу.

За словами комерційного директора компанії «Нібулон» Володимира Славінського, через проблеми з морським коридором Україна вже втратила можливість поставити іноземним покупцям близько 500–700 тисяч тонн зерна та олійних культур.

Чорне море залишається головним маршрутом українського морського експорту. Торік через порти Великої Одеси пройшло понад 73 мільйони тонн вантажів, зокрема 38 мільйонів тонн зерна.

Небезпека виходить за межі портів

Попри війну, в Одесі триває літній сезон, а міські пляжі залишаються людними. Водночас російські атаки становлять загрозу і для відпочивальників.

Наприкінці червня 26-річна Дар’я Кравченко загинула внаслідок падіння уламків збитого російського дрона на пляж.

Наслідків атак зазнають також мешканці прилеглих до портів районів. Поблизу Одеси журналісти зустріли 83-річного Андрія Дудика, чий будинок і сад пошкодив вибух безпілотника.

На запитання, чи вважає він себе випадковою жертвою російських ударів по портах, чоловік відповів: «Звичайно. І я цього не забуду».

Війна на морі: останні новини

Російські війська продовжують атакувати цивільне судноплавство та портову інфраструктуру України, створюючи загрозу для експорту продовольства через Чорне море.

Нещодавно російські безпілотники атакували іноземне торговельне судно, яке перевозило українську кукурудзу. Удари по таких кораблях посилюють ризики для міжнародних перевізників і стабільності світових продовольчих поставок.

Україна своєю чергою завдає ударів по російських військових і пов’язаних із ними суднах в Азовському морі. Унаслідок цих атак можливості РФ контролювати акваторію суттєво скоротилися, а рух російських кораблів у регіоні ускладнився.

Водночас The Wall Street Journal повідомляло, що адміністрація президента США Дональда Трампа закликала Україну уникати атак на неросійські судна у Чорному морі. Це сталося після ураження поблизу Новоросійська танкера, зафрахтованого американською нафтовою компанією Chevron.

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