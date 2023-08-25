На Одещині під час тривоги пролунали вибухи: у Повітряних силах прокоментували

Окупанти спробували атакувати Одещину.
На Одещині ввечері, 24 серпня, під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що спрацювала ППО.
Про це йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.
В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях ввечері, 24 серпня, оголосили повітряну тривогу через активність російської тактичної авіації. Через кілька хвилин жителі Одещини повідомили, що чули звуки схожі на вибухи.
Після цього у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що на Одещині спрацювала система протиповітряної оборони. Наразі більше інформації про ворожу атаки немає.
"Вибухи в Одеській області – робота ППО. Нагадуємо! Не публікуйте роботу ППО!", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Нагадаємо, у Запоріжжі під час повітряної тривоги чути вибухи.
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