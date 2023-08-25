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На Одещині під час тривоги пролунали вибухи: у Повітряних силах прокоментували

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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На Одещині під час тривоги пролунали вибухи: у Повітряних силах прокоментували

В Одесі спрацювала ППО. Фото ілюстративне

Окупанти спробували атакувати Одещину.

На Одещині ввечері, 24 серпня, під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що спрацювала ППО. 

Про це йдеться у повідомленні ПС ЗСУ. 

В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях ввечері, 24 серпня, оголосили повітряну тривогу через активність російської тактичної авіації. Через кілька хвилин жителі Одещини повідомили, що чули звуки схожі на вибухи. 

Після цього у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що на Одещині спрацювала система протиповітряної оборони. Наразі більше інформації про ворожу атаки немає. 

"Вибухи в Одеській області – робота ППО. Нагадуємо! Не публікуйте роботу ППО!", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ. 

Нагадаємо, у Запоріжжі під час повітряної тривоги чути вибухи

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Дата публікації
Перегляди
671
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