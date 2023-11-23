В Одесі підприємець організував незаконну схему виїзду за кордон чоловіків (фото)

В Одесі затримали директора кадрової агенції, який переправляв ухилянтів до ЄС під виглядом виїзду на “закордонну роботу”.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як зазначається, нелегальну схему виїзду за кордон військовозобов'язаних чоловіків організував очільник місцевої фірми, яка займається працевлаштуванням громадян за кордоном.

“Під виглядом рекрутингу цивільного персоналу він підшукував потенційних призовників та за гроші пропонував їм своє сприяння у незаконному переправленні до Євросоюзу. Для нелегального перетину кордону фігурант продавав своїм клієнтам фіктивні довідки про інвалідність та “списання” з військового обліку. Крім того, комерсант ховав ухилянтів у кабінах вантажних фур, які здійснювали міжнародні рейси. Для цього він залучив до “схеми” свого знайомого – керівника місцевої компанії-перевізника”, - розповіли в СБУ.

Там також додали, що вартість такої послуги “клієнтам” коштувала до восьми тисяч доларів. Сума залежала від способу і терміновості втечі за кордон. Затримали організатора оборудки, коли він отримував гроші за незаконне переправлення військовозобов’язаного через кордон.

“Також було затримано його спільника – директора фірми-перевізника. Наразі обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (“Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою”). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна”, - наголосили в СБУ.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру блогеру-ухилянту, який втік з України та закликав чоловіків ховатися від призову.

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