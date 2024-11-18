В Одесі – "приліт" у житловий квартал: на вулицях лежать тіла людей

Справжнє жахіття в Одесі! 18 листопада росіяни атакували місто балістикою! У різних районах міста було чути вибухи. Є жертви та поранені. Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки.

Перші подробиці ворожого удару – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Удар по Одесі

Одеса знову опинилася під обстрілом. 18 листопада об 11:55 в місті оголосили повітряну тривогу. Вже об 11:58 у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму і рух балістичної ракети в напрямку Одеси. А вже за пів години місцеві пабліки почали постити відео з наслідками. "Приліт" – у район житлової забудови, люди шоковані. Повідомляється про масштабну пожежу.

А згодом у Мережі опублікували кадри, на яких видно тіла вбитих людей.

Увага! Відео 18+

Діти в укриттях

Напередодні директорка Департаменту освіти і науки Олена Буйневич повідомила, що школи і садочки Одеси йдуть на два вихідні через відсутність світла у місті. У них працювали лише чергові групи для тих дітей, батьки яких не можуть залишити їх вдома. Місцева влада повідомила, що під час удару дітки, які прийшли сьогодні до садочка, перебували в укриттях. Росіяни відбирають дитинство у наших дітей.

Цілеспрямований удар по Одесі

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що російські терористи здійснили ракетну атаку на Одесу. Є жертви та поранені. Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки. Про удар по місту повідомив і керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Він написав, що в Одесі росіяни вбили людей цілеспрямованим ударом по цивільній інфраструктурі. Єрмак додав, що російські вбивці вже навіть не приховують своїх намірів.

Кількість постраждалих в Одесі

Тоді ж з’явились перші повідомлення про кількість постраждалих. Внаслідок російської атаки на момент підготовки випуску відомо про 8 загиблих і 18 поранених. Серед постраждалих одна дитина. Четверо людей у важкому стані, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Мер міста Геннадій Труханов написав про те, що ворог підступно спрямував ракету у житлову забудову, район ділової активності. Він підтвердив кількість загиблих і наголосив, що люди просто йшли у своїх справах. Звичайні цивільні українці.

Нардеп Олексій Гончаренко, який перебуває на місці трагедії, заявив, що одна з ракет не розірвалася і вона нібито в будівлі навчального закладу. Зауважимо, що офіційного підтвердження цієї інформації на момент підготовки випуску не було.

Реакція росіян

А поки в Одесі справжнє жахіття, росіяни пишуть, що "мощний удар" вони завдали по готелю-гуртожитку, де нібито жили українські військові. Погляньте ще раз на ці кадри. Вони є доказом того, що окупанти знову брешуть.

Помста не за горами

А тим часом речник Української добровольчої армії "Південь", голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук опублікував у своєму телеграмі дуже цікаве відео. Він зазначив, що росіяни вже сьогодні будуть відповідати за те, що накоїли в Одесі.

Реакція Зеленського на атаку

На цинічну атаку по Одесі відреагував президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що ці удари показові:

"Удар російських терористів балістикою по Одесі, по житловому району. Приліт на парковку. Пошкоджено багатоквартирний будинок, університет, адмінбудівлю... Це не випадкові удари – це показові удари. Після дзвінків та зустрічей з Путіним, після всіх брехливих пліток у медіа про нібито "утримання" від ударів. Росія показує, що її цікавить насправді: тільки війна. І цей сигнал варто почути у всіх частинах світу, від залів, де зустрічаються члени "Групи двадцяти", до всіх столиць світу".

Команда ТСН.ua висловлює щирі співчуття родинам загиблих та бажаємо скорішого одужання постраждалим.

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