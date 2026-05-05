В Одесі пролунали вибухи: місто атакували ворожі БпЛА, здійнявся дим
В Одесі пролунала серія вибухів після оголошення повітряної тривоги. На місто летіли три ворожих дрони.
Сьогодні близько 9:45 в Одесі пролунала низка вибухів. Про це повідомляють місцеві канали. Після вибухів над містом почав з’являтися стовп диму.
Вибухи в Одесі 5 травня
Повітряна тривога в Одесі розпочалася о 9:27 ранку.
На місто летіли три ворожих БпЛА. Про це повідомляють моніторингові канали.
Людям радять залишатися в укриттях. Офіційної інформації наразі немає.
Росія змінила цілі атак по Україні: під ударом тепер АЗС
Російська армія змінила пріоритети, зосередивши удари на українських цивільних АЗС та об’єктах паливної інфраструктури, зокрема в Харкові.
Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан пояснює це безсиллям ворога: через нездатність уразити захищені військові бази росіяни вдаються до терору цивільних об’єктів у прифронтових зонах.
Такі атаки є спробою медійної та психологічної відповіді на успішні українські удари по російських НПЗ. За словами експерта, окупанти обирають незахищені цивільні цілі, щоб продемонструвати бодай якийсь результат.