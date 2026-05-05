ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
289
Час на прочитання
1 хв

В Одесі пролунали вибухи: місто атакували ворожі БпЛА, здійнявся дим

В Одесі пролунала серія вибухів після оголошення повітряної тривоги. На місто летіли три ворожих дрони.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
Коментарі
Вибухи в Одесі зараз

Вибухи в Одесі зараз / © із соцмереж

Сьогодні близько 9:45 в Одесі пролунала низка вибухів. Про це повідомляють місцеві канали. Після вибухів над містом почав з’являтися стовп диму.

Вибухи в Одесі 5 травня

Повітряна тривога в Одесі розпочалася о 9:27 ранку.

На місто летіли три ворожих БпЛА. Про це повідомляють моніторингові канали.

Людям радять залишатися в укриттях. Офіційної інформації наразі немає.

Росія змінила цілі атак по Україні: під ударом тепер АЗС

Російська армія змінила пріоритети, зосередивши удари на українських цивільних АЗС та об’єктах паливної інфраструктури, зокрема в Харкові.

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан пояснює це безсиллям ворога: через нездатність уразити захищені військові бази росіяни вдаються до терору цивільних об’єктів у прифронтових зонах.

Такі атаки є спробою медійної та психологічної відповіді на успішні українські удари по російських НПЗ. За словами експерта, окупанти обирають незахищені цивільні цілі, щоб продемонструвати бодай якийсь результат.

Новина доповнюється
Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
289
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie