В Одесі провели сатиричну "Гуморину-Джавеліну" і запустили фонтани, щоб підбадьорити людей

Одесити стверджують: нині сатира - це їхня зброя проти ворога.

Навіть напад рашистів не зміг скасувати Гуморину в Одесі. Одесити стверджують: нині сатира - це їхня зброя проти ворога. І нагадують, саме на Одещині вперше пролунала крилата фраза, про те, куди рухатися російському кораблю. Які нові крилаті фрази виникли в Одесі та наскільки змінила війна традиції гумору.

Про це йдеться в ТСН.

Одеса сьогодні схожа не на столицю гумору, а на неприступну фортецю. Ті локації міста, де традиційно проходила Гуморина, сьогодні в протитанкових їжаках та барикадах. Тому відкритим майданчиком для одеського гумору- стала ось одна із площ.

Це місце звідки жінки з дітьми евакуйовувалися і куди нині постійно прибувають наші захисники. Саме їх - вирішили підбадьорити таким собі гумористичним флешмобом та живою музикою. А приправили все це - сатирою. І ось погляньте, як змінила війна одеський гумор:

«Ой из Джавелина, танк подбила я

Русскому солдату, очень больно, ой

По частям в Саратов, едет он домой», - співають місцеві.

Гуморина, кажуть одесити, назва нині не зовсім доречна. Тож її нині перейменували: «Гуморина-Джавеліна», і власне усі учасники переодягнулись в такий собі камуфляж . Незважаючи на війну, відміняти Гуморину не стали - такого подарунку Одеса рашистам не зробить, кажуть містяни. Адже саме легендарний гумор нині допомагає одеситам триматися, а головне психологічно нищити ворога. Сьогоднішній флешмоб вони назвали - «Валіза, вокзал, Росія», натякаючи російським солдатам, що їх тут не чекають.

«Так, ми вважаємо, що Україна – це сила, Україна понад усе і все буде і буде тільки Україна», - каже співачка Галина Дегуляр.

Глядачами незвичного першоквітневого концерту стали сотні одеситів та гостей міста. Люди, що йшли у справах, зупинялися, аби зарядитися позитивом.

Ну, і ще один доказ того, що в Одесі налаштовані тільки на позитив. У місті сьогодні запрацювали фонтани. Їх щороку вмикають саме у перший день квітня, так зробили і нині. Запрацювали не усі, лише п’ять фонтанів, але все одно для містян це ознака того, що Одеса тримається і залишається собою навіть у скрутні часи.

А ще у ці хвилини в Одесі розпочався музичний онлайн-марафон та відкрилась арт-виставка військової сатири. Усі зібрані кошти підуть нашим захисникам.

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