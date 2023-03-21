В Одесі росіяни вдарили ракетами по будинку на території монастиря УПЦ МП: подробиці та відео

Росіяни ввечері, 21 березня, випустили по Одесі чотири ракети. Дві з них вдалось збити, інші поцілили по триповерховому будинку на території одного із монастирів.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Росіяни обстріляли Одесу 4 ракетами. Попередньо - X-59. Дві ракети вдалося збити силам ППО, а ще дві, на жаль, влучили по місту. Був пошкоджений триповерховий будинок на території монастиря - відомо про трьох поранених", - йдеться у повідомленні.

В ОК "Південь" додали, що ракета поцілила по території монастиря УПЦ МП. За їхніми даними, кількість потерпілих зросла до 4 осіб.

Ракетний обстріл Одеси 21 березня: що відомо

Ввечері, 21 березня, у південних областях України оголосили повітряну тривогу. Після цього в Одесі та приміських населених пунктах було чути вибухи.

В Одеській РВА повідомили, що окупанти поцілили по триповерховому житловому будинку. На місці події працювали рятувальники, які оперативно ліквідували займання.

У повітряних силах ЗСУ повідомили, що їм вдалось збити дві керовані авіаційні ракети Х-59, які росіяни випустили з літака Су-35.

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