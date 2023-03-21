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В Одесі росіяни вдарили ракетами по будинку на території монастиря УПЦ МП: подробиці та відео

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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В Одесі росіяни вдарили ракетами по будинку на території монастиря УПЦ МП: подробиці та відео

Через ракетний удар РФ постраждало четверо людей.

Росіяни ввечері, 21 березня, випустили по Одесі чотири ракети. Дві з них вдалось збити, інші поцілили по триповерховому будинку на території одного із монастирів. 

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. 

"Росіяни обстріляли Одесу 4 ракетами. Попередньо - X-59. Дві ракети вдалося збити силам ППО, а ще дві, на жаль, влучили по місту. Був пошкоджений триповерховий будинок на території монастиря - відомо про трьох поранених", - йдеться у повідомленні. 

В ОК "Південь" додали, що ракета поцілила по території монастиря УПЦ МП. За їхніми даними, кількість потерпілих зросла до 4 осіб. 

Ракетний обстріл Одеси 21 березня: що відомо 

Ввечері, 21 березня, у південних областях України оголосили повітряну тривогу. Після цього в Одесі та приміських населених пунктах було чути вибухи. 

В Одеській РВА повідомили, що окупанти поцілили по триповерховому житловому будинку. На місці події працювали рятувальники, які оперативно ліквідували займання. 

У повітряних силах ЗСУ повідомили, що їм вдалось збити дві керовані авіаційні ракети Х-59, які росіяни випустили з літака Су-35. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1951
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