В Одесі СБУ викрила агентів Росії, які закликали відновити Радянський Союз

В Одесі СБУ викрила агентів Росії, які закликали відновити Радянський Союз

В Одесі СБУ затримала членів громадського об’єднання, які підтримували війну РФ проти України та хотіли розхитати ситуацію в регіоні.

Зловмисники діяли під егідою фейкового об'єднання "Робітничий фонд України", який фінансується державою-окупанткою.

Про це повідомили в СБУ.

Ці "активісти" від початку війни виготовили велику партію антиукраїнських матеріалів та закликали відновити СРСР. Також колаборанти планували організувати постановочні зібрання та мітинги.

"Лідерів та активних учасників затримано. Кожен зі зрадників і колаборантів відповідатиме за свої дії відповідно до закону", - наголосили в СБУ.

Нагадаємо, у Запоріжжі та Києві СБУ викрила ботоферми, які виправдовували масові вбивства українців російськими окупантами.

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