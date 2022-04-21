В Одесі СБУ викрила агентів Росії, які закликали відновити Радянський Союз

В Одесі СБУ затримала членів громадського об’єднання, які підтримували війну РФ проти України та хотіли розхитати ситуацію в регіоні.
Зловмисники діяли під егідою фейкового об'єднання "Робітничий фонд України", який фінансується державою-окупанткою.
Про це повідомили в СБУ.
Ці "активісти" від початку війни виготовили велику партію антиукраїнських матеріалів та закликали відновити СРСР. Також колаборанти планували організувати постановочні зібрання та мітинги.
"Лідерів та активних учасників затримано. Кожен зі зрадників і колаборантів відповідатиме за свої дії відповідно до закону", - наголосили в СБУ.
Нагадаємо, у Запоріжжі та Києві СБУ викрила ботоферми, які виправдовували масові вбивства українців російськими окупантами.
Читайте також:
- Що робити на окупованих територіях, якщо вас намагаються взяти у російське військо - Арестович розповів
- Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено потяг Запоріжжя-Львів (фото)
- Німеччина не постачатиме Україні зброю напряму, адже це нібито ослаблює армію країни