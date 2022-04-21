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В Одесі СБУ викрила агентів Росії, які закликали відновити Радянський Союз

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В Одесі СБУ викрила агентів Росії, які закликали відновити Радянський Союз

В Одесі СБУ затримала членів громадського об’єднання, які підтримували війну РФ проти України та хотіли розхитати ситуацію в регіоні. 

Зловмисники діяли під егідою фейкового об'єднання "Робітничий фонд України", який фінансується державою-окупанткою.

Про це повідомили в СБУ. 

Ці "активісти" від початку війни виготовили велику партію антиукраїнських матеріалів та закликали відновити СРСР. Також колаборанти планували організувати постановочні зібрання та мітинги. 

"Лідерів та активних учасників затримано. Кожен зі зрадників і колаборантів відповідатиме за свої дії відповідно до закону", - наголосили в СБУ. 

Нагадаємо, у Запоріжжі та Києві СБУ викрила ботоферми, які виправдовували масові вбивства українців російськими окупантами.

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