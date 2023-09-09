В Одесі штучний інтелект долучили до діагностики головного мозку: подробиці

Досвід залучення нейромережі до діагностики пацієнтів відтепер використовується і в прифронтовому Краматорську на Донеччині.

Одеса стала першим містом в Україні, де було впроваджено пілотний проєкт з телемедицини "BrainScan". Нейромережа аналізує зображення компʼютерної томографії головного мозку в автоматичному режимі та виявляє патологічні зміни.

Про це повідомляє МОЗ.

Зазначається, що система працює на базі штучного інтелекту і значно пришвидшує процес діагностики захворювань або ушкоджень головного мозку та рятує життя пацієнта, коли час є критичним фактором.

"Вже протягом 5 хвилин після обробки знімка програмою лікар може ухвалити рішення про подальше лікування. Це в кілька разів швидше, ніж зазвичай", - йдеться у повідомленні.

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Лікар-рентгенолог вищої категорії Анастасія Мудрова каже, що майбутнє – саме за такими технологіями, які можна застосовувати в діагностиці як незалежну експертну “другу думку” для швидкого реагування та прийняття рішень.

Додамо, що досвід залучення нейромережі до діагностики пацієнтів відтепер використовується і в прифронтовому Краматорську на Донеччині, де також запрацював проєкт "BrainScan".

Нагадаємо, у Туреччині затримали чоловіка, який видавав себе за президента Реджепа Таїпа Ердогана, імітувавши його голос за допомогою штучного інтелекту. Шахрай телефонував посадовцям та бізнесменам, але зміст його розмов не розголошують.

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