В Одесі судять терориста із так званого Придністров'я: Марченко розповів про ситуацію в області

В Одесі та області доба минула без обстрілів.

Зараз у місті судитимуть терориста з так званого Придністров'я, який намагався спотворити пам'ятники в Одесі та організовував підпали волонтерських центрів.

Про це 8 червня повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

"В Одесі та області обстрілів не було. Сьогодні в Одесі судять терориста з Придністров'я, який організовував спотворення наших пам'ятників та підпалу волонтерських центрів. Той факт, що Росія намагається дестабілізувати ситуацію в області, використовуючи громадян невизнаного Придністров'я доводить, що влада окупантів руками невизнаних республік виконує брудну роботу, перекладаючи на них відповідальність за ці злочини. Подібне зараз відбувається і у так званій "ДНР", де військовим ЗСУ та нашим волонтерам загрожує смертна кара по законах недореспубліки. Фактично - це військовий злочин, який за наказом Росії виконують звичайні терористи. Тому наша боротьба - це можливість мати цивілізовано, європейську державу, де пануватиме закон", - наголосив Марченко.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов розповів про російську загрозу для Одеси.

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