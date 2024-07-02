В Одесі військові-зрадники зі спільницею "зливали" РФ розташування систем ППО – фото

В Одесі СБУ нейтралізувала агентурну групу ФСБ, яка розвідувала локації систем ППО, які захищали місто від ударів РФ. До складу ворожого осередку входило двоє військових та їхня спільниця.

Про це повідомляє пресслужба СБУ,

Щоб встановити відповідні координати ППО, агенти РФ систематично об’їжджали обласний центр та його прилеглі території. У разі виявлення "потрібних" об’єктів – приховано фотографували їх та позначали відповідні геолокації на гугл-мапах.

Військові та їхня спільниця, які працювали на ФСБ / Фото: Служба безпеки України

Ще одним завданням ворожої групи було замасковане встановлення бездротових магнітних камер на території морського порту Одеси.

Для конспірації ворожі агенти використовували послуги таксі, а їхня спільниця маскувала зовнішність, постійно змінюючи перуки.

Мешканка Одеси маскувалась під час роботи на ФСБ / Фото: Служба безпеки України

Двох чоловіків затримали, коли вони фотографували військовий об’єкт. Ще одного учасника ворожого осередку – місцеву жительку, затримали в її помешканні після того, як вона зробила дорозвідку поблизу потенційної цілі.

Також СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони, які вони окремо придбали та користувались винятково для комунікації з ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена організованою групою в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, в Одесі затримали двох агентів ФСБ, які планували спалювати авто ЗСУ і готували серію терактів.

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