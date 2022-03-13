В Одесі запрацював евакуаційний коридор: волонтери допомагають навіть перетнути кордон за спрощеною процедурою

Окрім автобусів на Одещині нині працює і евакуаційний маршрут потягами

Із Одеси вирушив перший автобус з півсотнею пасажирів - жінок, дітей та чоловіків, яким за 60 - вже перетнув українсько-молдовський кордон за спрощеною системою.

Про це йдеться в ТСН.

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Волонтери щодня збиратимуть вимушених біженців на залізничному вокзалі і відправлятимуть до пункту пропуску “Паланка”. Людям треба лише завчасно заповнити форму на сайті представництва Червоного Хреста. До Одеси зможуть приїздити і жителі сусідніх областей, які хочуть терміново покинути охоплену війною Україну. Окрім автобусів на Одещині нині працює і евакуаційний маршрут потягами — з Одеси до Ізмаїлу, а там на поромі до Румунії.

«Ми з Ясинуватої, ми приїхали сюди і прожили ось тут 8 років, і зараз нас знову наздогнала ця війна. Нам це дуже боляче», – кажуть місцеві.

«Був проговорений маршрут, була зустріч із представниками прикордонної служби для правильної організації процесу, щоб люди не довго стояли на кордоні. Ми плануємо два рейси на день», - каже волонтер Червоного Хреста Дмитро Козачинський.