В Одесі затримали агента РФ, який хотів потрапити на службу в добробат і завербувати командира

В Одесі Служба безпеки України затримала колишнього правоохоронця, якого якого після початку повномасштабного вторгнення завербував кадровий співробітник ФСБ РФ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зрадник збирав відомості про місця базування підрозділів Збройних Сил України і Держприкордонслужби в Одеській та Миколаївській областях.

У "зоні особливої уваги" була інформація про новостворений добровольчий батальйон ЗСУ під назвою "Чорноморська січ".

"Для збору розвідданих російський агент записався на співбесіду до керівництва добробату начебто для вступу до лав підрозділу. Під прикриттям цієї легенди він проводив приховану фотофіксацію місця дислокації військового формування та вивчав психотип командира для спроби його подальшого вербування", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, чоловік добровільно вийшов на спецслужбу Росії і запропонував свою допомогу у війні проти України.

Зрадник також написав заяву на ім’я міністра МВС РФ, в якій просить розглянути його кандидатуру на керівну посаду в "управлінні економічної безпеки та протидії корупції в Одеській області у разі захоплення регіону".

Після ракетних ударів по обласному центру російський агент також виходив на місцевість для фіксації наслідків та коригування повторних повітряних атак.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

Нагадаємо, на Харківщині судитимуть ексочільника СБУ Дудіна – йому загрожує довічне ув’язнення.

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