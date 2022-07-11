В Одесі затримали агента РФ, який розвідував позиції протикорабельних комплексів ЗСУ

Зрадник також мав сформувати розгалужену агентурну мережу для збору розвідувальної інформації на півдні.

Служба безпеки України запобігла спробам окупантів встановити місцезнаходження та переміщення українських військових підрозділів, протикорабельних комплексів і систем протиповітряної оборони у причорноморських районах України. СБУ затримала в Одесі російського агента, який розвідував позиції протикорабельних комплексів ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Отримані координати Росія планувала використати для здійснення серії ракетних ударів на півдні.

За даними слідства, зрадник був завербований представником спецслужб РФ для проведення підривної діяльності в Одесі. Для комунікації між собою вони використовували спеціально створений анонімний Telegram-канал.

Саме через нього агент одержував завдання та "звітував" про їх виконання.

"Виявлені позиції українських сил оборони він мав передавати у вигляді фотоматеріалів та карт із позначками геолокацій. Інше завдання, яке стояло перед зрадником, – це формування розгалуженої агентурної мережі для збору розвідувальної інформації на півдні", - йдеться у повідомленні.

Під час слідчих дій у затриманого виявлено мобільний термінал із доказами незаконної діяльності, у тому числі, таємну переписку з окупантами.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру у вчиненні злочину. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у селі на Київщині жінка виявила у себе вдома речі окупантів (фото).

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