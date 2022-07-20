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В Одесі затримали чоловіка, який закликав росіян бомбардувати місто (фото, відео)

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© Поліція Одеської області
© Поліція Одеської області
© Поліція Одеської області

В Одесі поліція затримала місцевого жителя за заклик до бомбардування міста.

Правоохоронці встановили, що шанувальник "русского міра" неодноразово надсилав в чати РФ меседжі з проханням здійснити по Одесі ракетний удар, подібний до тих, від яких здригнулась Вінниця.

Про це інформує поліція Одеської області.

Зловмисника було затримано за місцем мешкання. Під час обшуку в його помешканні поліцейські вилучили комп’ютер та мобільний телефон, які підтверджують його колабораційну діяльність. 

Вилучену техніку направили на експертизу. Розпочато розслідування за ч.1 ст.111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Зараз правоохоронці перевіряють одесита на причетність до пособництва ворогові. 

Нагадаємо, СБУ розслідує понад 500 проваджень щодо колаборантів.

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