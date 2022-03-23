В Одесі затримали колишнього бойовика "ДНР" та проросійську агітаторку 

Зловмисники відповідатимуть перед законом.
В Одесі затримали колишнього бойовика незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР" та проросійську агітаторку.
Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
За даними відомства, чоловіка помітили, коли він купляв гексоген. Йому оголосили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Також в Одесі затримали російську агітаторку, яка через свої дописи у соцмережах дискредитувала ЗСУ, схвалювала політику РФ, пропагувала війну проти України і поширювала фейки. Їй інкримінують ч. 2 ст. 110 КК України.
Нагадаємо, у Миколаївській області затримали поліцейського, який співпрацював з окупантами.
Раніше стало відомо, що Національне агентство з питань запобігання корупції допомагає СБУ виявляти колаборантів і сформувало базу даних потенційних зрадників України. У списку — 245 осіб.
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