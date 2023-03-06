В Одесі затримали колишнього бойовика "ДНР", який воював біля Донецького аеропорту

Служба безпеки України затримала мешканця Одеси, який 2015 року доєднався до так званого батальйону "Спарта", що належить до терористичної організації "ДНР". У складі угруповання він брав участь в боях біля Донецького аеропорту, воював проти сил АТО на сході України, чергував на блокпостах та навчався на "курсах" снайперів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Але після отриманого поранення покинув лави бойовиків та приховано виїхав на підконтрольну територію України. Згодом він повернувся на постійне місце проживання на Одещину. Тривалий час зловмисник переховувався від правосуддя і продовжував підтримувати контакти зі своїми поплічниками з лав терористів", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, мобільний телефон та сім-картки із доказами його злочинної діяльності.

Наразі слідчі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування.

Нагадаємо, посадовиця СБУ виявилася прихильницею "руского міра".

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