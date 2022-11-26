В Одесі затримали місцевого чоловіка, який знімав на відеореєстратор позиції Сил оборони (відео)

Зрадник передавав дані про розташування підрозділів Сил оборони на південному напрямку.

Співробітники Служби безпеки України затримали в Одесі агента ФСБ, який знімав на прихований відеореєстратор позиції Сил оборони на південному напрямку. Таким чином зрадник розраховував отримати "посаду" в окупаційній адміністрації у разі захоплення регіону.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Він приховано збирав інформацію про місця дислокації військ на території регіону. Насамперед його цікавили розвіддані щодо кількості особового складу та військової техніки, актуальні відомості стосовно обороноздатності та бойової готовності військових об'єктів", - йдеться у повідомленні.

Зрадником виявився місцевий мешканець – активний прибічник "руского міра".

За даними слідства, затриманий виїжджав до різних районів Одеси та передмістя і візуально оглядав місцевість. Для фіксації військових об’єктів він використовував прихований у салоні власного авто відеореєстратор. Зібрану інформацію зберігав на картці пам'яті, яку планував передати ворогу.

Під час обшуку у нього виявлено схований відеореєстратор та носії інформації із доказами протиправної діяльності.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Війна в Україні та зрадники

На Закарпатті на одному із пунктів пропуску затримали зрадника та колишнього працівника МВС з Білої Церкви, який зібрав секретну інформацію про співробітників СБУ, ЗСУ, ГУР МО та "Азову", та планував передати Росії.

Контррозвідка СБУ затримала у Києві російського агента, який прибув з Криму готувати диверсії. Зловмисника перекинули з тимчасово окупованого Криму до столиці за місяць до повномасштабного вторгнення.

СБУ затримала у Херсоні прихильника "руського міра", який допоміг ФСБ втекти на катерах на лівий берег Дніпра під час відступу.

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