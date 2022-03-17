В Одесі затримали жінку, яка поширювала російську пропаганду та фейки

В Одесі затримали жінку, яка поширювала російську пропаганду та фейки

Затриманій повідомили про підозру.

В Одесі затримали жінку, яка поширювала російську пропаганду та панічні настрої.

Про це повідомили в Службі безпеки України в Одеській області.

За даними слідства, одеситка розповсюджувала у забороненій на території України соцмережі "дописи", у яких дискредитувала Збройні Сили України, схвалювала політику Росії та пропагандувала війну. Також жінка розповсюджувала фейки.

Затриманій повідомили про підозру у порушенні ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України. Наразі одеситку тримають під вартою. Поліцейські розшукують можливих спільників жінки.

СБУ

Нагадаємо, після повномасштабного нападу Росії в усіх регіонах України активізувались диверсійні групи РФ, а обстріли окупаційними військами вже відбуваються у всіх областях. Наразі в Україні не залишилося місць, де не існувало б явної військової загрози.

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