В Одеській області чоловік зайшов у море і загинув, підірвавшись на вибухівці

В Одеській області чоловік зайшов у море і загинув, підірвавшись на вибухівці

На одному з пляжів Одеської області чоловік підірвався на невідомому предметі. Він зайшов у море і за кілька хвилин у воді пролунав вибух, чоловік отримав несумісні з життям поранення.

Одеське узбережжя заборонене для відвідування, як і купання в замінованому морі.

Про це повідомили в міськраді з посиланням на дані ОК "Південь".

"Незважаючи на чисельні попередження, обмежувальні позначки та категоричну заборону відвідування узбережжя й купання в замінованому морі, одесити і гості регіону продовжують нехтувати власною безпекою. Зрештою це призводить до трагедії", – йдеться в повідомленні.

Там уточнили, що попри заборону, на один із пляжів Одеської області прийшла відпочити родина. Поки мати із сином розкладали речі, батько вирішив заміряти глибину і температуру води. За кілька хвилин у воді пролунав вибух і чоловік отримав поранення, несумісні з життям.

На місці працює слідчо-оперативна група.

"Звертаємо увагу всіх громадян, що застереження про небезпеку – це справжня турбота про ваше життя і здоров’я. Дотримання цих обмежень набагато ефективніше відпочинку, що може закінчитися летально", – наголосили в міськраді.

Нагадаємо, раніше 11 червня повідомлялося, що до узбережжя Одеської області знову винесло ворожу міну. Вона здетонувала у морі.

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