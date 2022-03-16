В Одеській області російські бойові кораблі обстріляли чотири морські курорти (фото)

В Одеській області російські бойові кораблі обстріляли чотири морські курорти (фото)

Двоє осіб отримали поранення.

Російські бойові кораблі обстріляли чотири населених пункти на морському узбережжі Одеської області.

Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу Збройних сил України.

Поліція Одеської області

Зокрема, артилерія атакувала курортні селища Лебедівка, Санжейка, Затока та Біленьке. Снаряди пошкодили п’ять будівель на базі відпочинку. Дві людини отримали поранення.

На місці працювали слідчі. Вони почали досудові розслідування ч.1 ст.438, ч.3 ст.332-2 та ч.2 ст.110 Кримінального кодексу України.

Раніше стало відомо, що російські військові нанесли ракетний та артилерійський удар по території Одеської області.

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