В Одеській області уламки крилатої ракети влучили в житловий будинок

Під час масованої ракетної атаки РФ по Україні в Одеській області було чутно низку вибухів.

Сьогодні, 29 грудня, росіяни влаштували масштабну ракетну атаку по Україні. Від самого ранку триває повітряна тривога. В Одеській області під час повітряної тривоги спрацювали сили протиповітряної оборони.

"На Одещині, в селі Степове, уламки крилатої ракети потрапили у житловий будинок. Наслідки уточнюються", - написав заступник очільника ОПУ Кирило Тимошенко.

Місцеві ЗМІ інформують про відсутність світла та води в Одесі.

Нагадаємо, у Києві 29 грудня під час повітряної тривоги спрацювали сили протиповітряної оборони, уламки ракет впали у трьох районах столиці. Є пошкодження.

Про ситуацію у регіонах читайте у новині на ТСН.ua.

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