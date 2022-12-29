В Одеській області уламки крилатої ракети влучили в житловий будинок

Під час масованої ракетної атаки РФ по Україні в Одеській області було чутно низку вибухів.
Сьогодні, 29 грудня, росіяни влаштували масштабну ракетну атаку по Україні. Від самого ранку триває повітряна тривога. В Одеській області під час повітряної тривоги спрацювали сили протиповітряної оборони.
"На Одещині, в селі Степове, уламки крилатої ракети потрапили у житловий будинок. Наслідки уточнюються", - написав заступник очільника ОПУ Кирило Тимошенко.
Місцеві ЗМІ інформують про відсутність світла та води в Одесі.
Нагадаємо, у Києві 29 грудня під час повітряної тривоги спрацювали сили протиповітряної оборони, уламки ракет впали у трьох районах столиці. Є пошкодження.
Про ситуацію у регіонах читайте у новині на ТСН.ua.
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