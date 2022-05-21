В Одеській області запровадили додаткові обмеження: в міськраді роз'яснили нові правила пересування транспортом

Обмеження, запроваджені у прикордонні на Одещині, спрямовані на посилення контролю за прикордонним режимом з метою забезпечення надійної охорони державного кордону та недопущення його порушень.

Як запевнили в Одеській міській раді, на життєдіяльність законослухняних громадян обмеження суттєво не вплинуть.

Про це повідомила пресслужба міської ради.

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Рух громадського транспорту залишається, траса Одеса - Рені не закрита, проїзд нею можливий для громадян обох статей. Але режим обмеження стосуються, зокрема додаткових перевірок осіб на відповідність мети поїздки. Тобто на контрольних пунктах в Маяках і Удобному прикордонники мають право додатково перевірити наміри подорожувальників, зокрема й щодо транзитної ділянки.

"Якщо ви маєте підтвердження мети свого прямування (службова діяльність, прямування до місця проживання та реєстрації, квитки для подальшого руху, а. ін.) і під час опитування у прикордонника не виникає підозр щодо ваших намірів скористатися особливостями місцевості у злочинний спосіб, ви прямуєте далі в загальному порядку", - пояснили в міськраді.

Жителів області просять поставитися з розумінням до введених обмежень, бути толерантним і готовими обґрунтувати мету своєї поїздки через цю ділянку прикордонної місцевості.

Нагадаємо, в межах Одеського, Білгород-Дністровського та Болградського прикордонних районів Одеської області запровадили додаткові обмеження. Що саме буде заборонено - читайте ТУТ.

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