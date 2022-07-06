В Одеській області затримали російських агітаторів, які заперечували злочини РФ проти України

В Одеській області затримали російських агітаторів, які заперечували злочини РФ проти України

В Одеській області СБУ викрила мережу російських агітаторів.

Зрадники через соціальні мережі поширювали російські наративи та заперечували злочини російських окупантів.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"До її складу входили 5 осіб, які розганяли через соціальні мережі дописи, у яких заперечували військові злочини російських загарбників. Під час обшуків СБУ виявила комп'ютери та мобільні телефони із доказами підривної діяльності", - повідомив Дехтяренко.

Нагадаємо, у Києві затримали російського агента. Зрадник виправдовував російську агресію проти України та закликав приєднуватись до окупаційної армії.

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