В Одеській області затримали російських агітаторів, які заперечували злочини РФ проти України

В Одеській області СБУ викрила мережу російських агітаторів.
Зрадники через соціальні мережі поширювали російські наративи та заперечували злочини російських окупантів.
Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.
"До її складу входили 5 осіб, які розганяли через соціальні мережі дописи, у яких заперечували військові злочини російських загарбників. Під час обшуків СБУ виявила комп'ютери та мобільні телефони із доказами підривної діяльності", - повідомив Дехтяренко.
Нагадаємо, у Києві затримали російського агента. Зрадник виправдовував російську агресію проти України та закликав приєднуватись до окупаційної армії.
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