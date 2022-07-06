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В Одеській області затримали російських агітаторів, які заперечували злочини РФ проти України

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В Одеській області затримали російських агітаторів, які заперечували злочини РФ проти України

Фото: СБУ

В Одеській області СБУ викрила мережу російських агітаторів. 

Зрадники через соціальні мережі поширювали російські наративи та заперечували злочини російських окупантів

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко. 

"До її складу входили 5 осіб, які розганяли через соціальні мережі дописи, у яких заперечували військові злочини російських загарбників. Під час обшуків СБУ виявила комп'ютери та мобільні телефони із доказами підривної діяльності", - повідомив Дехтяренко. 

Нагадаємо, у Києві затримали російського агента. Зрадник виправдовував російську агресію проти України та закликав приєднуватись до окупаційної армії. 

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