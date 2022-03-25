В Одеській області збили три крилаті ракети, які летіли на мирні міста

Окупанти продовжують запускати ракети по українських містах.
В Одеській області 25 березня українські захисники збили три крилаті ракети, які російські окупанти випустили на мирні міста України.
Про це повідомили у службі зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь"
"Сьогодні, 25 березня, в Одеській області воїни зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних Сил України "приземлили" ще три російських крилаті ракети, що несли смерть мирним містам. Слава Україні", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ЗСУ у Чорнобаївці, що під Херсоном, ліквідували командувача 49-ї загальної військової армії Південного військового округу РФ генерал-лейтенанта Якова Резанцева. Російський окупант вихвалявся тим, що війна проти України закінчиться "за лічені години".
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