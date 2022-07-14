В Одеській ОВА оцінили імовірність "другого фронту" з боку невизнаного Придністров'я

Загрози наступу військ РФ зі сторони Придністров'я наразі немає.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Він запевнив, що другого фронту на цьому напрямку не буде, а у разі наступу українські захисники готові гідно відповісти окупантам.

Також читайте В Одеській ОВА попереджають про можливі нові ракетні удари по регіону

"Що стосується питання Придністров'я, яке знову чомусь підіймається, то другого фронту не буде. Жодних активних дій для початку якихось провокацій не спостерігається. Однак у разі чого буде чітка українська відповідь", - наголосив речник ОВА.

Також, за його словами, сили оборони України проводять заходи бойової підготовки, тому мешканці області можуть чути певні звуки.

"Наші сили оборони проводять заходи бойової підготовки вдень і вночі. Тому не лякайтеся, якщо ви чуєте певні звуки, але сигнали повітряної тривоги не ігноруйте. Наші готові відбивати будь-який напад рашистів", - сказав Братчук.

Братчук закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й у разі необхідності йти до укриттів, оскільки з Чорного моря залишається загроза обстрілу крилатими ракетами типу "Калібр".

Нагадаємо, днями окупанти послабили у невизнаному Придністров'ї рівень небезпеки з червоного до жовтого. Таке рішення ухвали, оскільки розумію, що провокації не мають жодного впливу на Україну.

Раніше заступниця голови Міноборони Ганна Маляр повідомила, що надалі існує загроза використання Росією території Білорусі та невизнаного Придністров'я для завдання ударів по Україні. РФ "на всіх фронтах" готується до можливих ударів і провокацій.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.