В Одеській ОВА попереджають про можливі нові ракетні удари по регіону

Остання повітряна ворожа атака країни-агресорки по регіону відбулась 12 липня о 14:30. Росія спрямували винищувачами Су-30 протирадіолокаційні ракети типу Х-31 в бік Одещини. Втім, вони не долетіли навіть до кордонів області.

Про це речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив "24 каналу".

"Уже який день поспіль саме цими ракетами з літаків ворог намагається не лише обстрілювати мирні поселення, а також промацує нашу оборону, що сформувалась з початку повномасштабного вторгнення", - наголосив предствник ОВА.

За його словами, українська оборона зараз активно вдосконалюється. Зокрема, вже має певні зразки озброєння та вогневого ураження.

"Ймовірність повторних ударів залишається дуже високою. Хоча в Чорному та Азовському морях перебуває дві ворожі субмарини й два ворожих надводних кораблі, а це 24 крилатих ракети "Калібр", зараз загарбник більше застосовує авіацію, і це відбувається буквально кожного дня", - повідомив Братчук.

Як повідомлялося, російські окупанти атакували Одещину ракетами. 12 липня окупанти випустили по Одеській області 4 ракети. Жодна з них не долетіла.

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