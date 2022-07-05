В Одеській ОВА розповіли, чи має РФ ресурси для проведення військово-морської десантної операції

В Одеській ОВА розповіли, чи має РФ ресурси для проведення військово-морської десантної операції

Ознак того, що Росія готується до проведення військово-морської десантної операції в Україні, немає.

В Одеській обласній військовій адміністрації пояснили, що у росіян немає для цього можливостей. Тим більше, після звільнення острова Зміїний.

Про це розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук під час брифінгу у вівторок, 5 липня.

"Постійно лишаються загрози ракетних ударів. Коли ми говоримо про можливість ударів з окупованого Криму, то мова йде про загрозу не лише для Одеської області, але й для інших областей. Останні дні тактика ворога – використання літаків стратегічної авіації, які пускають ракети старого зразка – Х-22, Х – 29, Х-31. Вони відпрацьовують удари по території України з території РФ", - розповів речник.

Раніше повідомляли, на сьогодні існує два можливі сценарії взяття населених пунктів. Це або взяти його в блокаду, або просто зрівняти із землею. Ракетні обстріли українських міст окупантами свідчать про те, що ворог вважає за краще застосовувати в Україні другий варіант.

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