В Одеській ОВА розповіли про російські кораблі у Чорному морі: загроза ракетних ударів висока

В Одеській ОВА розповіли про російські кораблі у Чорному морі: загроза ракетних ударів висока

З акваторії Чорного моря залишається високою загроза ракетних обстрілів армії Російської Федерації.

У Чорному морі перебуває п'ять кораблів та підводний човен, які готові до ракетної атаки. Наявні в акваторії і чотири великі десантні кораблі.

Про це повідомив речник штабу Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Надводні кораблі несуть на борту крилат ракети морського базування типу "Калібр". Ми постійно говоримо про ризик проведення військово-морської десантної операції. Хоча наразі у ворога немає можливості це зробити, не достатньо засобів вогневого ураження", - каже представник ОВА.

За його словами, після масованих ракетних ударів протягом минулої доби ніч в Одесі та області минула без сигналів про повітряну тривогу.

Він наголосив, що місто і область є фронтовими. "Не заважаємо ЗСУ виконувати бойову роботу інформаційним тиском", - наголосив Братчук.

Нагадаємо, розпочалася 118 доба протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Російські окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк та наступати на Бахмутському напрямку. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 21 червня.

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