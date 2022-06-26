В Одеській ОВА розповіли, в чому "ключ" до відкриття заблокованих Росією портів

В Одеській ОВА розповіли, в чому "ключ" до відкриття заблокованих Росією портів

Росіяни, атакувавши Україні, заблокували морські порти і створили штучну продовольчу кризу.

Наразі саме базування росіян на Зміїному є найбільшою проблемою для чорноморських портів Одещини.

Про це заявив речник начальника Одеської ОВА Сергій Братчук.

За словами Братчука, "ключем" до розблокування морських портів може бути, наприклад, отримання берегових пускових установок для ракет Harpoon (а саме їх пообіцяла Данія).

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"Що дозволить ЗСУ прикрити чорноморське узбережжя та вигнати окупантів зі Зміїного. У відповідному військовому бюлетені зазначається, що комплекс має дальність пуску у 124 км. Натяк зрозумілий?", - написав він.

Він зауважив, що базування росіян на острові Зміїний дозволяє окупантам перекрити вихід у територіальні води Румунії.

"Оце і буде одним з варіантів для вирішення "російського питання" у північно-західній частині Чорного моря. Звичайно, можливі й інші сценарії. Але то тема окремої розмови", - написав він.

Нагадаємо, в ООН закликали Путіна розблокувати українські порти.

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