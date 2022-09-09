В одеському парку з’явилося бетонне моноліт-укриття, спроєктоване за ізраїльським зразком

Першу вже повністю готову споруду бетонного укриття власного виробництва встановлюють в одному з одеських парків. Проєкт розробили за аналогією зі схожими спорудами в Ізраїлі, йдеться в ТСН.

Це перше в Одесі монолітне бетонне укриття, але ще потрібен час, щоб бетон, за технологією, набув міцності. Тим часом будівельники встановлюють сидіння і вішають двері, а художники розмалюють укриття ззовні, аби вписати його у міський простір. Такі споруди нині - необхідність, кажуть автори проєкту. «Десь у середині червня, на початку липня прийшло усвідомлення, що час робити, це було після Вінниці, після Кременчука. Цивільне населення гине саме від розльоту осколків, від ударної хвилі, їм просто нікуди сховатися», - каже керівник проєкту Ілля Блохін.

Це укриття, запевняють будівельники, здатне захистити від ударної хвилі, уламків і навіть прямого влучання деяких снарядів. Саме ця споруда розрахована на вісімнадцять місць для сидіння. І ще кілька можуть перечекати небезпеку навстоячки, є навіть місця для візків. «Стіни у нас 25 сантиметрів, подвійна, армована. Верхня плита - 40 сантиметрів бетону, також подвійна сітка з посиленням. Розраховувалася ця конструкція на три тонни на квадратний метр навантаження», - розповідає будівельник Олександр.

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Працювати над проєктом волонтери починали з вивчення досвіду Ізраїлю. Там подібні укриття виготовляють на великих виробництвах. В Одесі першу таку споруду зробили на потужностях звичайної будівельної компанії. Важить укриття сімдесят тонн і коштує приблизно 400 тисяч гривень.

«Зараз обговорюємо з партнерами з приводу встановлення WI-FI, бо стіни дуже товсті, тут навіть дзвінок не можна буде зробити, тому обов'язково WI-FI, щоб знати, що закінчилася тривога», - каже волонтер проєкту Микита.

Перше укриття розробили і створили завдяки благодійникам. Зокрема, тим, які не хочуть спонсорувати зброю, але готові вкластися в безпеку цивільних. Зараз автори проєкту шукають кошти і підрядника, аби зробити такі укриття в Миколаєві, де вони життєво необхідні.

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