В одній із областей заявили про посилення мобілізації – що каже місцева влада

ЗМІ написали про нібито посилення контролю за мобілізацією в Чернівецькій області.

У Чернівецькій області поширилися чутки про те, що влада нібито хоче посилити мобілізацію. ЗМІ публікували фейкове рішення Ради оборони Чернівецької області щодо посилення мобілізаційних заходів із підписом голови ОВА Руслана Запаранюка.

Про це пише місцеве видання.

Згідно з документом, який поширили в соцмережах, в області нібито планують організувати та розгорнути пункти оповіщення (пункти збору громадян); Державна податкова служба та Центри зайнятості повинні надати інформацію щодо контролю працевлаштування та звільнення працівників; також нібито планують моніторити організацію медичних оглядів, які використовують як передумову до ухилення від призову за мобілізацією.

Крім того, передбачено запровадити на території області перевірку документів, огляд речей, транспортних засобів та багажу.

На ці чутки вже відреагувала Чернівецькій ОВА. У відомстві зазначили, що не публікували подібних документів про нібито посилення мобілізації.

"Просимо використовувати лише офіційні джерела при висвітленні новин, пов'язаних з рішеннями органів державної влади та місцевого самоврядування. Достовірність будь-яких інших може мати сумнівний характер, а їхнє поширення становить загрозу щонайменше інформаційній безпеці країни та Чернівецької області", – закликали в ОВА.

Нагадаємо, цього тижня робочі групи напрацьовують компромісний варіант нового законопроєкту про мобілізацію.

Читайте також: