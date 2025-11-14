ТСН у соціальних мережах

Війна
465
1 хв

В одній з областей України було чути вибухи: що відомо

Кореспонденти повідомляють про вибухи у Хмельницькій області.

Руслана Сивак
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

У Хмельницькій області було чутно звуки вибухів.

Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».

Інформація про вибухи почала надходити під час оголошеної в регіоні повітряної тривоги. Наразі офіційні органи влади або військові адміністрації не надали коментарів щодо причин та місця вибухів.

Як повідомляли Повітряні сили ЗСУ, вони зафіксували ракету з Житомирщини, курсом на Старокостянтинів (Хмельницька область).

Нагадаємо, ввечері п’ятниці, 14 листопада, на всій території України оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому «Саваслейка».

465
