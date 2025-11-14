- Дата публікації
-
Війна
В одній з областей України було чути вибухи: що відомо
Кореспонденти повідомляють про вибухи у Хмельницькій області.
У Хмельницькій області було чутно звуки вибухів.
Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».
Інформація про вибухи почала надходити під час оголошеної в регіоні повітряної тривоги. Наразі офіційні органи влади або військові адміністрації не надали коментарів щодо причин та місця вибухів.
Як повідомляли Повітряні сили ЗСУ, вони зафіксували ракету з Житомирщини, курсом на Старокостянтинів (Хмельницька область).
Нагадаємо, ввечері п’ятниці, 14 листопада, на всій території України оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому «Саваслейка».